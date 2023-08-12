«Ньюкасл» разгромил «Астон Виллу» в матче 1-го тура АПЛ

Завершился матч 1-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ньюкасл» и «Астон Вилла». Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли. «Ньюкасл» одержал разгромную победу со счётом 5:1.

Уже на шестой минуте счёт в матче открыл «Ньюкасл» — отличился полузащитник Сандро Тонали. Через пять минут «Астон Вилла» усилиями вингера Муссы Диаби восстановила равенство, однако спустя ещё пять минут «сороки» вновь вышли вперёд благодаря голу нападающего Александера Исака.

Шведский форвард «Ньюкасла» на 58-й минуте оформил дубль. В концовке встречи «сороки» довели счёт до разгромного — отличались Каллум Уилсон и Харви Барнс. Итог — 5:1 в пользу «Ньюкасла».

«Сороки» завершили прошлый сезон английской Премьер-лиги на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда набрала 71 очко после 38 матчей и впервые за 20 лет вышла в Лигу чемпионов. «Астон Вилла» финишировала на седьмой строчке, заработав 61 очко. Чемпионом Англии стал «Манчестер Сити» (89).