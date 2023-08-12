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Гендиректор «Спартака»: новости о Зобнине — нелепый слух. Роман — наш лидер

Гендиректор «Спартака»: новости о Зобнине — нелепый слух. Роман — наш лидер
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Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев прокомментировал слухи о возможном уходе полузащитника Романа Зобнина.

«Чем ближе важный матч, тем больше нелепых слухов – такое со «Спартаком» случается часто. Команда и клуб сейчас полностью сосредоточены на подготовке к следующей игре. Что касается новостей, то об агенте Важиче я слышу впервые — никогда с ним не общался.

Роман Зобнин — один из наших лидеров и ключевых игроков, отличный футболист, на которого мы рассчитываем. Это единственно верная информация», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее в СМИ появилась информация, что московский клуб выставил центрального полузащитника Романа Зобнина на трансфер.

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