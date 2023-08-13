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Бывший вратарь «Оренбурга» перешёл в махачкалинское «Динамо»

Бывший вратарь «Оренбурга» перешёл в махачкалинское «Динамо»
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Голкипер Евгений Гошев на правах свободного агента перешёл в махачкалинское «Динамо», сообщает официальный сайт клуба. Контракт 26-летнего вратаря рассчитан на два года.

Гошев – воспитанник воронежского футбола, но карьеру начинал в ФК «Ростов». Также он выступал за ярославский «Шинник» и за «Оренбург» – сначала в Первой лиге, затем в РПЛ. На счету Гошева девять матчей в Премьер-Лиге, в которых он пропустил 18 мячей.

Новобранец дагестанской команды также привлекался в юношескую и молодёжную сборные России.
Махачкалинцы занимают 15 место в Первой лиге, набрав четыре очка по итогам четырёх матчей.

В 5-м туре «Динамо» сыграет 13 августа в гостях с «Волгарём». Начало матча в 18:00 по московскому времени.

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