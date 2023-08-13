«Штутгарт», «Аугсбург» и «Стандард» поборются за защитника сборной США Джонса

Защитник «Нью-Инглэнд Революшн» и сборной США Дехуан Джонс вызывает интерес у нескольких европейских клубов, сообщает ESPN. Среди заинтересованных в 26-летнем футболисте — бельгийский «Стандард» из Льежа и клубы Бундеслиги «Аугсбург» и «Штутгарт».

«Швабы» уже изучали возможность приобретения Джонса прошлым летом, но тогда сделка не состоялась. Текущий контракт игрока с «Нью-Инглэнд Революшн» рассчитан до конца 2025 года. Нынешнее трансферное окно в Бельгии закрывается 6 сентября, а в Бундеслиге — 1 сентября.

Джонс накопил опыт как на клубном, так и на международном уровне в качестве левого защитника. Он проводит свой пятый сезон за «Нью-Инглэнд», сыграв в общей сложности 132 матча в различных клубных турнирах и забив шесть голов.

Защитник также добился некоторых успехов в составе сборной США. Джонс провёл четыре из пяти матчей за команду на Золотом кубке КОНКАКАФ этим летом и отдал две голевые передачи. Всего он играл за США шесть раз.