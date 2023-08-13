Маурисио Почеттино: летом из «Челси» ушло слишком много полузащитников

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино отказался комментировать возможное подписание полузащитника Мойсеса Кайседо из «Брайтона».
«Думаю, вы меня очень хорошо знаете – не говорю об игроках, которые не принадлежат нам. Проявляю таким образом уважение.
Что могу вам сказать – мы очень упорно работаем, чтобы попытаться добавить больше игроков в состав, качественных футболистов. На данный момент не собираюсь говорить об игроках, не принадлежащих нам. Надо проявлять уважение к другим клубам и футболистам.
Есть ли зоны, которые мы хотели бы усилить? Да, но, думаю, это очевидно, разве нет? Когда вы смотрите на состав и сравниваете его с прошлым сезоном, заметно, что ушло слишком много полузащитников.
У нас есть разные варианты, сейчас мы упорно работаем», — приводит слова Почеттино The Athletic.
- 13 августа 2023
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