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Зенит – Факел, 13 августа: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Зенит» — «Факел»: во сколько начнётся матч, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 13 августа, состоится матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги между петербургским «Зенитом» и воронежским «Факелом». Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Павлом Шадыхановым (Москва). Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После трёх туров петербургский клуб занимает девятую строчку в таблице РПЛ с четырьмя очками. В свою очередь, «Факел» не набрал ещё ни одного очка, занимая последнее место.

В минувшем сезоне «Зенит» в очередной раз стал чемпионом России, а «Факел» занял 14 место, позже обыграв «Енисей» в стыковых матчах, чтобы сохранить прописку в высшем дивизионе страны.

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