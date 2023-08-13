Френки де Йонг: «Барселона» — клуб моей мечты, я никогда не хотел уходить

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг признался, что никогда не думал об уходе из каталонского клуба.
«Барса" — клуб моей жизни. Я хочу провести здесь всю свою жизнь, я никогда не хотел уходить, несмотря на финансовое положение клуба прошлым летом. Я всегда был фанатом «Барселоны». С самого детства. Это клуб моей мечты», — приводит слова де Йонга известный инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
26-летний де Йонг перешёл в «Барселону» в 2019 году из амстердамского «Аякса». Каталонский клуб заплатил за полузащитника сборной Нидерландов € 86 млн. Во время кризиса «Барселона» могла продать нидерландца, однако попросила его пойти на понижение уровня заработной платы. Контракт де Йонга с командой рассчитан до июня 2026 года. В этом сезоне он стал чемпионом Испании.
- 13 августа 2023
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