Френки де Йонг: «Барселона» — клуб моей мечты, я никогда не хотел уходить

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг признался, что никогда не думал об уходе из каталонского клуба.

«Барса" — клуб моей жизни. Я хочу провести здесь всю свою жизнь, я никогда не хотел уходить, несмотря на финансовое положение клуба прошлым летом. Я всегда был фанатом «Барселоны». С самого детства. Это клуб моей мечты», — приводит слова де Йонга известный инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

26-летний де Йонг перешёл в «Барселону» в 2019 году из амстердамского «Аякса». Каталонский клуб заплатил за полузащитника сборной Нидерландов € 86 млн. Во время кризиса «Барселона» могла продать нидерландца, однако попросила его пойти на понижение уровня заработной платы. Контракт де Йонга с командой рассчитан до июня 2026 года. В этом сезоне он стал чемпионом Испании.