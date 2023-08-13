Килиан Мбаппе открыт к продлению контракта с «ПСЖ» на год

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе согласен продлить истекающий следующим летом контракт, если ему позволят уйти в мадридский «Реал» в 2024 году. Об этом сообщает журналист RTLSport Абдель Бульма.

По сведениям источника, 24-летний форвард продлит контракт с парижанами до 2025 года, если ему гарантируют трансфер в мадридский «Реал» летом 2024-го. Отмечается, что «ПСЖ» делает всё возможное, чтобы не допустить ухода Мбаппе на правах свободного агента.

Напомним, сегодня днём стало известно, что Килиан вернулся к тренировкам с основной командой. Ранее сообщалось, что Килиан принял окончательное решение не уходить из «ПСЖ» до окончания своего контракта, который действует до лета 2024 года. Сообщалось, что клуб на протяжении сезона-2023/2024 готов держать Килиана вдали от основной команды, если не продаст его этим летом.

В прошлом сезоне Килиан Мбаппе провёл за «ПСЖ» 43 матчах во всех турнирах, в которых забил 41 гол и сделал 10 результативных передач.