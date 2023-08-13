Тренер «Динамо» Личка: Захаряна можно считать игроком «Реала Сосьедад»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка объяснил, почему полузащитник Арсен Захарян не попал в заявку команды на матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой».

«Арсен сегодня будет на стадионе, но уже можно сказать, что он игрок испанского клуба «Реал Сосьедад». К сожалению, он не выйдет на поле, а будет смотреть игру с трибуны», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

Ранее появилась информация, что Захарян скоро вылетит в Испанию для прохождения медосмотра перед переходом в «Реал Сосьедад». Сообщалось, что испанский клуб хотел бы заключить контракт с полузащитником на пять лет, а сторона игрока настаивает на четырёхлетнем соглашении. Также под вопросом сумма отступных — «Реал Сосьедад» хочет прописать € 60 млн, а сторона Захаряна — € 50 млн.