Тренер «Динамо» Личка: Захаряна можно считать игроком «Реала Сосьедад»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка объяснил, почему полузащитник Арсен Захарян не попал в заявку команды на матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой».
«Арсен сегодня будет на стадионе, но уже можно сказать, что он игрок испанского клуба «Реал Сосьедад». К сожалению, он не выйдет на поле, а будет смотреть игру с трибуны», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».
Ранее появилась информация, что Захарян скоро вылетит в Испанию для прохождения медосмотра перед переходом в «Реал Сосьедад». Сообщалось, что испанский клуб хотел бы заключить контракт с полузащитником на пять лет, а сторона игрока настаивает на четырёхлетнем соглашении. Также под вопросом сумма отступных — «Реал Сосьедад» хочет прописать € 60 млн, а сторона Захаряна — € 50 млн.
- 13 августа 2023
-
14:52
-
14:51
-
14:45
-
14:40
-
14:30
-
14:24
-
14:20
-
14:11
-
14:00
-
14:00
-
13:56
-
13:50
-
13:46
-
13:40
-
13:36
-
13:30
-
13:21
-
13:10
-
13:00
-
12:47
-
12:44
-
12:43
-
12:30
-
12:26
-
12:26
-
12:02
-
12:02
-
12:01
-
12:00
-
12:00
-
11:59
-
11:45
-
11:32
-
11:30
-
11:18