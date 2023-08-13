Адиев: натурализация Умаева? В сборной должны играть только патриоты

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал, будет ли натурализован российский нападающий «Ахмата» Идрис Умаев.

«Мы искусственно никого не натурализуем. Есть паспорт — рассматриваем. Нет гражданства — не рассматриваем в сборную. Это позиция нашей федерации. В случае с Умаевым всё точно так же. Будет паспорт — будем рассматривать. Получает ли он гражданство? Я не знаю и не интересуюсь этим. За сборную должны играть патриоты. Какие будут патриоты у сборной, если мы будем им давать что-нибудь за игру в команде? Если он получит паспорт, будем его рассматривать. Но искусственно ни с кем не будем заниматься этим вопросом. Это наша позиция. У нас в сборной должен играть только патриот страны», — приводит слова Адиева «РБ Спорт».

Напомним, ранее сообщалось, что процесс получения Идрисом Умаевым казахстанского гражданства уже запущен. Также отмечалось, что Адиев и руководство Казахстанской федерации футбола позитивно воспринимают возможную натурализацию футболиста.