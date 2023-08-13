Игрок «Зенита» Васильев: во втором тайме «Факел» навязал нам свою игру. Конец был нервным
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Полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев высказался по поводу игры в матче 4-го тура РПЛ с «Факелом».
«Наверное, игра пошла немного иначе. «Факел» такая команда, что гораздо больше борется. Они низом не начинают, всё время выбивают мяч в борьбу. В первом тайме у нас получилось держать мяч, контролировали игру. Во второй половине встречи они навязали нам свою игру, из-за этого концовка получилась нервной.
Очень много борьбы. Во втором тайме футбола было меньше, чем борьбы. Мы хотим играть больше с мячом, старались это делать сегодня», — передаёт слова Васильева корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
Матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Факелом» завершился победой хозяев со счётом 2:0.
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