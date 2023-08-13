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Вратарь «Факела» Гудиев: с «Зенитом» можно играть. Мы создали им проблемы

Вратарь «Факела» Гудиев: с «Зенитом» можно играть. Мы создали им проблемы
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Голкипер «Факела» Виталий Гудиев подвёл итоги матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором его команда на выезде уступила «Зениту» (0:2).

«Я бы не сказал, что «Факел» плохо играет. Против «Сочи» сыграли не очень хорошо только. В остальных играли хорошо, просто не везёт. Победа в матче с ЦСКА придала нам уверенности. Будем двигаться дальше.

Конечно же, с ними можно играть! Во втором тайме мы создали им проблемы. Мы навязали свою игру и давили в конце матча. Было ощущение, что вот-вот сейчас залетит гол», — передаёт слова Гудиева корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

«Факел» после четырёх туров занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России. Воронежская команда не смогла набрать ни одного очка.

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