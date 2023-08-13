Фёдор Смолов рассказал, какой стадион в России ему не нравится

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов рассказал о том, что ему не нравится «Арена Химки».

«В Испании нет плохих стадионов. Был ли я на арене «Эйбара»? Нет, не был. Но я был в Химках и «Оренбурге», мне не страшно.

Мне не нравится «Арена Химки». Там как-то тоскливо. Да, к сожалению, одно время для меня это был домашний стадион. Туда всегда сложно добираться, как нам, так и болельщикам. Сложные развязки, трансферная доступность ужасная. Мне не очень нравилось. Поле там тоже маленьких размеров, кажется», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников с турнира по любительскому футболу, который РПЛ проводит совместно с СБП в «Парке Горького».