Хохлов: играя в меньшинстве, любой будет делать всё возможное для сохранения результата

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов высказался о поражении своей команды в матче 4-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:3).
«С преимуществом соперника в одного игрока было тяжело играть. Вроде выравняли игру, получилось сравнять, но пресловутые стандарты, с которых мы пропускаем голы, не позволили свести матч к ничьей. Сравняв счёт, любой будет играть на сохранение результата – тем более в меньшинстве», – передаёт слова Хохлова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
На 47-й минуте встречи с поля был удалён защитник «Сочи» Марсело Алвес. Спустя шесть минут ЦСКА вышел вперёд. Сочинцы смогли отыграться на 77-й минуте благодаря голу Мигела Силвейры. Однако подопечные Хохлова не смогли удержать ничью, пропустив в концовке игры два мяча. «Сочи» занимает 11-е место в таблице чемпионата России, набрав три очка.
- 13 августа 2023
-
23:55
-
23:53
-
23:53
-
23:45
-
23:38
-
23:34
-
23:31
-
23:26
-
23:26
-
23:26
-
23:25
-
23:20
-
23:13
-
23:04
-
23:00
-
22:59
-
22:56
-
22:52
-
22:52
-
22:48
-
22:42
-
22:42
-
22:36
-
22:32
-
22:27
-
22:26
-
22:25
-
22:17
-
22:09
-
22:04
-
22:00
-
21:54
-
21:54
-
21:53
-
21:51