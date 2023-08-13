Хохлов: играя в меньшинстве, любой будет делать всё возможное для сохранения результата

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов высказался о поражении своей команды в матче 4-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:3).

«С преимуществом соперника в одного игрока было тяжело играть. Вроде выравняли игру, получилось сравнять, но пресловутые стандарты, с которых мы пропускаем голы, не позволили свести матч к ничьей. Сравняв счёт, любой будет играть на сохранение результата – тем более в меньшинстве», – передаёт слова Хохлова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

На 47-й минуте встречи с поля был удалён защитник «Сочи» Марсело Алвес. Спустя шесть минут ЦСКА вышел вперёд. Сочинцы смогли отыграться на 77-й минуте благодаря голу Мигела Силвейры. Однако подопечные Хохлова не смогли удержать ничью, пропустив в концовке игры два мяча. «Сочи» занимает 11-е место в таблице чемпионата России, набрав три очка.