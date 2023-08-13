Рядно: поиграть в Европе — опыт. Но, если б был вариант стать легендой ЦСКА, выбрал бы его
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Защитник ЦСКА Михаил Рядно высказался по поводу возможности поиграть в европейских чемпионатах.
«Поиграть в Европе — это высокий уровень и опыт. Но таким легендам, как Игорь, аплодисменты. Если бы был стопроцентный вариант остаться в ЦСКА и стать легендой, то я бы его выбрал», — передаёт слова Рядно корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
17-летний воспитанник ЦСКА дебютировал в основном составе клуба в матче за Суперкубок России с «Зенитом» (0:0; по пен. 4:5) 15 июля 2023 года. С тех пор Рядно принял участие в одном матче Фонбет Кубка России и четырёх матчах Российской Премьер-Лиги, в которых дважды сумел забить гол и отдал одну результативную передачу.
Контракт Михаила с красно-синими рассчитан до лета 2025 года.
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