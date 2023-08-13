Балахнин: в игре «Краснодара» нет красоты и ажура, но «быки» могут побороться за золото

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин оценил игру «Краснодара», в частности полузащитника Эдуарда Сперцяна, в новом сезоне, а также рассказал, сможет ли коллектив Владимира Ивича побороться за чемпионство в Российской Премьер-Лиге.

«Не кажется ли мне, что Сперцян начинает возвращаться к пиковому состоянию? Мне всегда было понятно, что Сперцян — футболист высокого уровня. Ему в последнее время чего-то не хватало, но именно в этой игре он реализовал свой потенциал. Результаты «Краснодара» теперь не связаны непосредственно с состоянием Сперцяна. В целом команда сейчас играет менее ярко, нет красоты и ажура. Сейчас команда нацелена на эффективность, которая просматривается в результате.

Не является ли это отречением от предыдущего стиля команды? Да, отречением от стиля это, пожалуй, можно назвать. Мне интересно послушать мнение самого Галицкого на этот счёт. Как он на это смотрит? Далеко идущие конкретные прогнозы сейчас сделать нереально. «Краснодар» всегда был крепкой командой, «быки» не были проходными соперниками. Посмотрим, как дальше всё будет продвигаться.

«Краснодар» — главный претендент на чемпионство? «Зенит» и ЦСКА ещё покажут себя и вклинятся в борьбу за самые высокие места. Для меня это очевидно. С большой долей вероятности «Краснодар» может включиться в эту борьбу, но пока рано давать устойчивый прогноз», — приводит слова Балахнина «Евро-Футбол.Ру».