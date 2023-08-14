Агент Тюкавина: АПЛ и Бундеслига подошли бы Косте. Мои слова про Кузяева не так поняли

Алексей Сафонов, агент нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, поделился мнением, какой европейский чемпионат больше всего подошёл бы 21-летнему футболисту, а также сказал, что его слова про переход полузащитника Далера Кузяева из «Зенита» во французский «Гавр» неправильно поняли.

«У Тюкавина есть мечта поиграть в какой-то определённой европейской лиге? Я думаю, что ему Германия и Англия подошли бы. Он другого плана, чем Захарян, более крепкий, быстрее принимает решение, игрок касания, при этом сам много в подыгрыше действует. Мне бы хотелось, чтобы в «Динамо» больше на Тюкавина играли. Когда я говорил про Кузяева, то меня не так поняли. Кузяев выиграл всё что можно и поехал за меньшие деньги, в десять раз меньше, чем у него зарплата в «Зените» была.

Мы хотим если и ехать, то играть там. В любой стране есть клубы, которые борются за вылет. Надо ехать туда, где Тюкавин бы получал удовольствие от игры. Понятно, что с политикой есть определённые проблемы, но мы с Костей шутим, говорим, что сейчас насколько продлим контракт с «Динамо», настолько будем заезжать в Европу. Главная задача – быть в той команде, в которой Тюкавин будет развиваться. Ему всего 21 год, ждать до 30 лет, чтобы поехать в Европу, как было раньше, не нужно», — приводит слова Сафонова Metaratings.