В «Баварии» выразили уверенность, что Кейн сможет повторить успехи Левандовского в клубе

Главный исполнительный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен выразил уверенность в том, что нападающий Гарри Кейн сможет повторить успехи форварда Роберта Левандовского в мюнхенском клубе.
«Переговоры были очень долгими, но мы счастливы, что всё получилось. Его футбольные навыки целиком отвечают потребностям и генетике нашего клуба. Центральные нападающие такого уровня всегда приводили клуб к успехам. Уверен, что Кейн продолжит эти традиции. Болельщики могут ждать римейка успехов Левандовски, — приводит слова Дрезена ITASportPress.
30-летний Кейн официально стал игроком «Баварии» 12 августа. Контракт нападающего с новой командой рассчитан до июня 2027 года. По информации СМИ, сумма трансфера составила € 100 млн.
Кейн является воспитанником «Тоттенхэма». В прошлом сезоне нападающий провёл 38 матчей в чемпионате Англии, забив 30 голов и сделав три результативные передачи. За первую команду английский форвард играл с 2011 года.
- 14 августа 2023
-
04:02
-
04:02
-
03:05
-
02:58
-
02:49
-
02:40
-
02:38
-
02:21
-
02:04
-
01:46
-
01:43
-
01:37
-
01:15
-
00:54
-
00:44
-
00:42
-
00:34
-
00:29
-
00:20
-
00:19
-
00:07
- 13 августа 2023
-
23:55
-
23:53
-
23:53
-
23:45
-
23:38
-
23:34
-
23:31
-
23:26
-
23:26
-
23:26
-
23:25
-
23:20
-
23:13
-
23:04