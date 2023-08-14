В «Баварии» выразили уверенность, что Кейн сможет повторить успехи Левандовского в клубе

Главный исполнительный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен выразил уверенность в том, что нападающий Гарри Кейн сможет повторить успехи форварда Роберта Левандовского в мюнхенском клубе.

«Переговоры были очень долгими, но мы счастливы, что всё получилось. Его футбольные навыки целиком отвечают потребностям и генетике нашего клуба. Центральные нападающие такого уровня всегда приводили клуб к успехам. Уверен, что Кейн продолжит эти традиции. Болельщики могут ждать римейка успехов Левандовски, — приводит слова Дрезена ITASportPress.

30-летний Кейн официально стал игроком «Баварии» 12 августа. Контракт нападающего с новой командой рассчитан до июня 2027 года. По информации СМИ, сумма трансфера составила € 100 млн.

Кейн является воспитанником «Тоттенхэма». В прошлом сезоне нападающий провёл 38 матчей в чемпионате Англии, забив 30 голов и сделав три результативные передачи. За первую команду английский форвард играл с 2011 года.