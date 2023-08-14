Тель подвергся расистским оскорблениям из-за упущенных моментов в Суперкубке Германии

Нападающего «Баварии» Матиса Теля оскорбили в соцсетях на расовой почве. 18-летний игрок упустил несколько голевых моментов в матче за Суперкубок Германии против «РБ Лейпциг» (0:3) и был заменён во втором тайме на новичка Гарри Кейна.

После игры француз получил массу расистских оскорблений из различных соцсетей. Ситуацию осудил агент Теля Гадири Камара. Спустя некоторое время клуб поддержал своего форварда.

«Мы самым решительным образом осуждаем бесчеловечные комментарии в адрес Теля в социальных сетях. Любой, кто пишет такие отвратительные расистские вещи, не является фанатом «Баварии». Матис, мы с тобой. Ты можешь рассчитывать на нашу полную поддержку!» – говорится в заявлении клуба.

Напомним, матч за Суперкубок Германии был дебютным в составе «Баварии» для Гарри Кейна.