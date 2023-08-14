Дзаньоло настаивает на своём переходе в «Астон Виллу», а не в «Зенит»

Полузащитник стамбульского «Галатасарая» Николо Дзаньоло настроен перейти в английскую «Астон Виллу». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

По информации источника, итальянский футболист настаивает на переходе именно в бирмингемский клуб. «Астон Вилла» надеется закрыть сделку по трансферу Дзаньоло в ближайшее время, на этой неделе. Бирмингемцы возьмут полузащитника в аренду с правом выкупа.

Ранее сообщалось, что Дзаньоло также интересуется санкт-петербургский «Зенит», однако итальянский футболист отдал предпочтение «Астон Вилле», несмотря на лучшие условия личного контракта, предложенные российской командой.

24-летний Дзаньоло сыграл 12 матчей за «Галатасарай», забил пять голов и сделал одну голевую передачу.