«Астон Вилла» близка к подписанию Дзаньоло

«Астон Вилла» достигла договорённости о переходе полузащитника «Галатасарая» Николо Дзаньоло. Об этом сообщает журналист Альфредо Педулла на своём сайте.
По информации источника, «виллане» возьмут итальянского хавбека в аренду за € 3 млн. Соглашение будет предусматривать право выкупа за € 20 млн. Также английский клуб может дополнительно заплатить за 24-летнего игрока € 7 млн в виде бонусов.
Дзаньоло перешёл в «Галатасарай» зимой этого года. Во второй половине сезона-2022/2023 полузащитник провёл 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с турецким клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 27 млн.
Ранее сообщалось о нежелании «Астон Виллы» подписывать хавбека «Лидса» Джека Харрисона.
- 13 августа 2023
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