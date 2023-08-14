Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» Лингард, скорее всего, не перейдёт в ЦСКА
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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо, что вопрос с переходом бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда в московский клуб можно считать закрытым. Англичанин, скорее всего, не пополнит состав армейцев.
«Окажется ли Джесси Лингард в ЦСКА? Вряд ли. Пожалуй, этот вопрос можно считать закрытым», — приводит слова Брейдо ТАСС.
Ранее Брейдо сообщал, что кандидатура Лингарда была предложена ЦСКА представителями футболиста.
30-летний Лингард находится в статусе свободного агента после ухода из «Ноттингем Форрест» летом этого года. Ранее воспитанник «Манчестер Юнайтед» успел поиграть за «Вест Хэм», «Дерби Каунти» и другие английские команды.
В прошлом сезоне Лингард сыграл 20 матчей, забил два гола и сделал две голевые передачи.
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