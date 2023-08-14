Кепа прилетел в Мадрид для завершения перехода в «Реал»

Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага в ближайшее время станет игроком «Реала», сообщает журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

По информации источника, футболист находится в Мадриде и готов к подписанию необходимых бумаг. Аррисабалага будет выступать за «Реал» на правах аренды. Выкуп футболиста не предусмотрен. Кепа вернётся в «Челси» в июне 2024-го года.

Также в материале сообщается, что вратаря хотят представить во вторник, если всё пойдёт по плану.

Тибо Куртуа получил травму крестообразной связки колена на тренировке, из-за чего руководству «Реала» пришлось экстренно искать вратаря на замену.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Аррисабалаги в € 18 млн. Срок контракта 28-летнего Кепы с «Челси» рассчитан до июня 2025 года.