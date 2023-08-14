Защитник ЦСКА Рядно: на старте сезона нам не хватает обоймы. Чувствуется, нужны трансферы

17-летний защитник московского ПФК ЦСКА Михаил Рядно считает, что армейской команде не хватает глубины состава. По его мнению, ЦСКА нужны новые трансферы. Также Рядно отметил, что чувствует рост уверенности, когда тренерский штаб даёт ему шансы на поле.

«ЦСКА на старте сезона не хватает обоймы, потому что многие травмированы. Кто-то скажет, что не хватает трансферов. К нам едут новые игроки — что-то, наверное, будет. Точнее не могу сказать.

Сейчас, наверное, чувствуется, что нужны новые подписания. Молодым игрокам ЦСКА дают шансы — надо их использовать. Чувствую, как растёт уверенность, стараюсь прогрессировать», — сказал Михаил Рядно в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.