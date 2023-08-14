Открыта регистрация на масштабный футбольный квиз

Приглашаем на футбольную викторину в самом сердце столицы, которая состоится 18 августа.
Вас ждёт футбольная классика от «Квиз Плюс» – традиционный и увлекательный квиз о любимой игре. Жаркие, как кубковые матчи «Спартака» и «Динамо», спецраунды, призы и сюрпризы от «Чемпионата» и Moscow Urban Fest. Специальный гость и соведущий – Роман «СуперПав» Павлюченко!
Встречаемся в Малом амфитеатре парка «Зарядье» 18 августа в 19:30.
Вход на квиз бесплатный по предварительной регистрации по ссылке.
Ждём вас с баннерами, шарфами и другой футбольной атрибутикой – раскрасим Москву футбольными красками! И приготовьтесь к модному показу – мы выберем самую стильную форму, обладатель которой получит отдельный приз.
Потренироваться перед игрой можно в телеграм-канале Чемп.квиз
До встречи!
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