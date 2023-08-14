«Рома» и «ПСЖ» близки к соглашению по трансферу Паредеса

Аргентинский полузащитник «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес в скором времени окажется в итальянской «Роме», об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, «Роме» и «ПСЖ» осталось уладить лишь некоторые детали для достижения соглашения по поводу перехода Паредеса. Леандро в скором времени отправится в Италию, чтобы завершить свой переход.

К тому же сообщается, что Паредес хочет выступать именно за «Рому». Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Леандро уже нашёл себе жильё в Риме. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 12 млн.

«Рома» в прошлом сезоне Серии А заняла шестое место и в сезоне-2023/2024 будет играть в групповом этапе Лиги Европы.