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«Рома» и «ПСЖ» близки к соглашению по трансферу Паредеса

«Рома» и «ПСЖ» близки к соглашению по трансферу Паредеса
Паредес
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Аргентинский полузащитник «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес в скором времени окажется в итальянской «Роме», об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, «Роме» и «ПСЖ» осталось уладить лишь некоторые детали для достижения соглашения по поводу перехода Паредеса. Леандро в скором времени отправится в Италию, чтобы завершить свой переход.

К тому же сообщается, что Паредес хочет выступать именно за «Рому». Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Леандро уже нашёл себе жильё в Риме. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 12 млн.

«Рома» в прошлом сезоне Серии А заняла шестое место и в сезоне-2023/2024 будет играть в групповом этапе Лиги Европы.

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