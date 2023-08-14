«Брайтон» нашёл замену Кайседо в «Лилле»

Полузащитник «Лилля» Карлос Балеба в ближайшее время может стать игроком «Брайтона». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, «чайки» видят в 19-летнем хавбеке замену полузащитнику Мойсесу Кайседо, который в скором времени будет представлен игроком лондонского «Челси».
Сообщается, что «Лилль» оценивает своего футболиста примерно в € 30 млн.
В сезоне-2022/2023 Балеба провёл 21 матч за «Лилль» во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.
Ранее сообщалось о договорённости между «Челси» и «Брайтоном» по трансферу полузащитника Мойсеса Кайседо.
- 14 августа 2023
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