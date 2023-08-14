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Президент «Урала» Иванов: мы больше не ведём переговоры по аренде Марадишвили

Президент «Урала» Иванов: мы больше не ведём переговоры по аренде Марадишвили
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Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов объявил о том, что клуб прекратил переговоры по аренде полузащитника московского «Локомотива» Константина Марадишвили.

«Мы больше не ведём переговоров по аренде Марадишвили. Если он получит грузинский паспорт, то станет легионером. Мы не хотим брать в аренду легионера», — приводит слова Иванова «РИА Новости Спорт».

Ранее в СМИ появилась информация, что 23-летний полузащитник получил паспорт Грузии.

Игрок «Локомотива» Константин Марадишвили пополнил клуб в сентябре 2021-го, перейдя из московского ЦСКА. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в трёх матчах и записал на свой счёт один гол. Футболист вызывался в молодёжные сборные команды России, но за основную сборную России футболист не заигран.

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