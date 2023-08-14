Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари НН — Ахмат. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ренату Саншеш станет футболистом «Ромы» — Романо

Ренату Саншеш станет футболистом «Ромы» — Романо
Комментарии

Полузащитник «ПСЖ» и сборной Португалии Ренату Саншеш близок к переходу в «Рому» на правах годичной аренды. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, клубы достигли окончательной договорённости по трансферу 25-летнего хавбека. Вместе с Саншешем в «Рому» перейдёт ещё один полузащитник «ПСЖ» — Леандро Паредес.

Сообщается, что римляне заплатят около € 1 млн за аренду португальца. В соглашение будет включена опция выкупа полузащитника за € 15 млн (если Саншеш примет участие в 60% матчей «Ромы» в сезоне-2023/2024).

В сезоне-2022/2023 Саншеш провёл 26 игр за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Контракт игрока с парижским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

Ранее сообщалось о возможном переходе вингера «ПСЖ» Неймара в саудовский «Аль-Хиляль».

Материалы по теме
Неймар уже подписал контракт с «Аль-Хилялем» – L'Equipe
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023