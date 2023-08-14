Ренату Саншеш станет футболистом «Ромы» — Романо

Полузащитник «ПСЖ» и сборной Португалии Ренату Саншеш близок к переходу в «Рому» на правах годичной аренды. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, клубы достигли окончательной договорённости по трансферу 25-летнего хавбека. Вместе с Саншешем в «Рому» перейдёт ещё один полузащитник «ПСЖ» — Леандро Паредес.

Сообщается, что римляне заплатят около € 1 млн за аренду португальца. В соглашение будет включена опция выкупа полузащитника за € 15 млн (если Саншеш примет участие в 60% матчей «Ромы» в сезоне-2023/2024).

В сезоне-2022/2023 Саншеш провёл 26 игр за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Контракт игрока с парижским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

Ранее сообщалось о возможном переходе вингера «ПСЖ» Неймара в саудовский «Аль-Хиляль».