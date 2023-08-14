Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари НН — Ахмат. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» объявил о подписании контракта с Мойсесом Кайседо

«Челси» объявил о подписании контракта с Мойсесом Кайседо
ФК «Челси»
Комментарии

Лондонский «Челси» официально объявил о переходе полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо.

21-летний полузащитник подписал восьмилетний контракт с лондонцами с возможностью продления ещё на один год, сообщает пресс-служба клуба.

«Я так счастлив присоединиться к «Челси»! Я так рад быть здесь, в этом большом клубе, и мне не пришлось дважды думать, когда мне позвонили из «Челси», я просто знал, что хочу подписать контракт с этим клубом. Это сбывшаяся мечта быть здесь, и я не могу дождаться, чтобы начать работать с командой», — сказал Кайседо.

По данным Sky Sports, сумма трансфера стала рекордной для английского футбола и составила € 133,5 млн.

В прошлом сезоне эквадорский полузащитник провёл 43 матча за «Брайтон». «Челси» выиграл борьбу за футболиста у английского «Ливерпуля».

Материалы по теме
Лавиа решил перейти в «Челси», а не в «Ливерпуль»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023