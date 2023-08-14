«Челси» объявил о подписании контракта с Мойсесом Кайседо

Лондонский «Челси» официально объявил о переходе полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо.

21-летний полузащитник подписал восьмилетний контракт с лондонцами с возможностью продления ещё на один год, сообщает пресс-служба клуба.

«Я так счастлив присоединиться к «Челси»! Я так рад быть здесь, в этом большом клубе, и мне не пришлось дважды думать, когда мне позвонили из «Челси», я просто знал, что хочу подписать контракт с этим клубом. Это сбывшаяся мечта быть здесь, и я не могу дождаться, чтобы начать работать с командой», — сказал Кайседо.

По данным Sky Sports, сумма трансфера стала рекордной для английского футбола и составила € 133,5 млн.

В прошлом сезоне эквадорский полузащитник провёл 43 матча за «Брайтон». «Челси» выиграл борьбу за футболиста у английского «Ливерпуля».