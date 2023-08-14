«Челси» заплатил за Кайседо рекордную сумму для английского футбола
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«Челси» подписал полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо за рекордную для английского футбола сумму в € 133,5 млн, сообщает Sky Sports.
По данным источника, лондонцы заплатят «Брайтону» € 116 млн за эквадорца, а также € 17,5 млн в виде бонусов. Ранее Кайседо отказался от перехода в английский «Ливерпуль» за € 129 млн.
Контракт 21-летнего игрока рассчитан на восемь лет, а также в нём прописана возможность продления ещё на один год. «Брайтон» получит «значительный» процент от последующей продажи полузащитника.
Напомним, зимой 2021 года английский «Брайтон» приобрёл Мойсеса у эквадорского «Индепендьенте дель Валье» за € 5 млн.
В составе сборной Эквадора игрок принял участие в 32 матчах, в которых забил три гола.
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