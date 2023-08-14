Неманья Матич стал игроком французского «Ренна»

Полузащитник «Ромы» и сборной Сербии Неманья Матич стал игроком «Ренна». Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.

«Ренн» заплатит за 35-летнего полузащитника € 3 млн. Стороны подписали двухлетнее соглашение (до конца июня 2025 года).

Фото: ФК «Ренн»

За свою карьеру Матич успел поиграть в таких командах, как «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Бенфика». Сербский футболист трижды становился чемпионом Англии с лондонским клубом.

В сезоне-2022/2023 Матич провёл 50 матчей за «Рому» во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.

Ранее сообщалось о возможном переходе в «Рому» полузащитника «ПСЖ» Ренату Саншеша.