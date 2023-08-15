Защитник сборной Чили Сото может перейти в российский клуб

Защитник аргентинского «Уракана» Гильермо Сото может продолжить карьеру в одном из российских клубов. Об этом сообщает журналист ESPN Пабло Рамос в своём «твиттере».

По информации источника, защитник получил предложение от некого российского клуба. «Уракан» готов продать чилийского футболиста. Возможный трансфер полностью зависит от решения Сото.

29-летний Сото в нынешнем сезоне сыграл 30 матчей за «Уракан» во всех турнирах, отметившись в них одной результативной передачей. В аргентинский клуб защитник перешёл только в январе 2023 года за € 284 тыс из «Палестино».

Контракт чилийца с «Ураканом» рассчитан до декабря 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его в € 1,8 млн.

За свою карьеру Сото успел сыграть три матча за сборную Чили.