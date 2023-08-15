Фофана — о Роналду: видя, как он работает, ты быстро понимаешь, почему он так хорош в 38

Полузащитник «Аль-Насра» Секо Фофана высказался о нападающем команды Криштиану Роналду.
«Видя, как он работает, ты быстро понимаешь, почему он так хорош в 38 лет. Быть таким требовательным, получив пять «Золотых мячей», – это безумие. Когда он не в тренажёрном зале, то чувствует себя неважно», — приводит слова Фофана L'Equipe.
Напомним, в финальном матче Клубного кубка арабских чемпионов 12 августа встречались два клуба из Саудовской Аравии — «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср». Итоговый счёт матча — 2:1 в пользу «Аль-Насра» по итогам дополнительного времени. Криштиану Роналду оформил дубль.
Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025-го. В прошлом сезоне португалец провёл за «Аль-Наср» 20 матчей, в которых записал в свой актив 14 голов и две результативные передачи.
Роналду после поражения пнул бутылку под крики «Месси!». Видеоролик:
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