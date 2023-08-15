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Бернарду Силва согласовал новый контракт с «Манчестер Сити» — The Times

Бернарду Силва согласовал новый контракт с «Манчестер Сити» — The Times
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Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва в скором времени подпишет новое соглашение с английской командой. Об этом сообщает журналист Дункан Каслс в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что в ближайшее время «Манчестер Сити» предложит Силве новый контракт. Мнение игрока будет иметь важное значение, но позиция клуба была сильной и конкретной. Ранее появилась информация, что «Барселона» предложила «Манчестер Сити» отдать Силву в аренду с обязательным правом выкупа через год. При этом сине-гранатовые были уверены, что игрок настроен уйти, а главный тренер Хосеп Гвардиола обещал отпустить его из клуба. Текущее соглашение Силвы с «Манчестер Сити» рассчитано до лета 2025 года.

В Барселоне продолжается реконструкция «Камп Ноу». Видеоролик:

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Источник: Бернарду Силва крайне заинтересован в переходе в «Барселону»
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