Бернарду Силва согласовал новый контракт с «Манчестер Сити» — The Times
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Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва в скором времени подпишет новое соглашение с английской командой. Об этом сообщает журналист Дункан Каслс в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что в ближайшее время «Манчестер Сити» предложит Силве новый контракт. Мнение игрока будет иметь важное значение, но позиция клуба была сильной и конкретной. Ранее появилась информация, что «Барселона» предложила «Манчестер Сити» отдать Силву в аренду с обязательным правом выкупа через год. При этом сине-гранатовые были уверены, что игрок настроен уйти, а главный тренер Хосеп Гвардиола обещал отпустить его из клуба. Текущее соглашение Силвы с «Манчестер Сити» рассчитано до лета 2025 года.
В Барселоне продолжается реконструкция «Камп Ноу». Видеоролик:
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