Объявлена символическая сборная 4-го тура РПЛ по версии WhoScored

Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

Лучшими футболистами 4-го тура чемпионата России признаны сразу три игрока с оценкой 8,3 — Илья Лантратов из «Локомотива», Иван Обляков из ЦСКА и Эдгар Севикян из «Пари Нижний Новгород». Вторая по величине оценка у нападающего «Спартака» Александра Соболева.

Фото: WhoScored

Сборная 4-го тура РПЛ: Илья Лантратов («Локомотив»), Сергей Петров («Краснодар»), Николас Маричал («Динамо»), Кирилл Гоцук («Пари Нижний Новгород»), Станислав Бессмертный («Динамо»), Иван Обляков (ПФК ЦСКА), Тимур Сулейманов («Пари Нижний Новгород»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Батчи («Краснодар»), Александр Соболев («Спартак»), Эдгар Севикян («Пари Нижний Новгород»).