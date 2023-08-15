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Чалов: Фернандес остаётся легендой ЦСКА, несмотря на переход в «Зенит»

Чалов: Фернандес остаётся легендой ЦСКА, несмотря на переход в «Зенит»
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Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов считает, что защитник Марио Фернандес продолжает оставаться легендой клуба даже с учётом перехода в «Зенит».

«Марио Фернандес — классный футболист. Его переход в «Зенит» не отменяет того, что он легенда ЦСКА. Мы расстроены, что он не с нами, но это футбол. Ничего не поделаешь», — сказал Чалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, Марио Фернандес перешёл в «Зенит» на правах свободного агента в летнее трансферное окно 2023 года. Спортсмен приостанавливал карьеру в мае 2022 года, возобновил её в декабре и до апреля нынешнего года выступал за бразильский «Интернасьонал».

Ранее 32-летний Фернандес на протяжении десяти лет играл за ЦСКА. Футболист сыграл за армейцев в 329 матчах, забил 11 голов и сделал 47 результативных передач.

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