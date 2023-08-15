Президент «Урала» — о старте сезона: нельзя сказать, что мы выжали максимум

Президент «Урала» Григорий Иванов оценил старт екатеринбургской команды в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024. После четырёх туров на старте сезона в чемпионате России «Урал» занимает второе место в турнирной таблице с десятью очками.
«Мы очень довольны результатом. Стартовали отлично, взяли десять очков, но нельзя сказать, что мы выжали максимум. Максимум был бы, если бы набрали 12 очков. В таблицу мы не смотрим. Будем дальше по нашей игре смотреть.
Я не Нострадамус — не знаю, хватит ли сил команде дальше. Ребята готовились к чемпионату, силы и здоровье пока у всех есть. А что будет дальше, тяжело сказать. Делать какие-то выводы рано. Со всеми командами предстоит сыграть две игры. Укомплектован ли полностью «Урал»? Всякое может случиться», — приводит слова Григория Иванова Metaratings.
- 15 августа 2023
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