Радимов — о Заболотном: мужик сказал — мужик сделал! Реабилитировался за промах по пустым

Бывший российский футболист Владислав Радимов назвал футболистов, которые порадовали его по итогам 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. На первое место в списке Радимов поставил форварда ЦСКА Антона Заболотного.

«Кто порадовал?

3. Бикфалви. В концовке матча доиграл эпизод до конца, а ведь он после травмы и тренировался всего пару дней до игры. Вот как нужно выходить на замены, спартаковцы!

2. Лантратов. Если бы не его спасения, счёт был бы 1:7, а то и больше! Феноменальный матч!

1. Заболотный. Мужик сказал — мужик сделал! Обещал реабилитировался за кубковый промах в пустые ворота — завалил победный в следующем матче. Обожаю такие истории», — написал Владислав Радимов в своём телеграм-канале.