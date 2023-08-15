Радимов — о Заболотном: мужик сказал — мужик сделал! Реабилитировался за промах по пустым
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Бывший российский футболист Владислав Радимов назвал футболистов, которые порадовали его по итогам 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. На первое место в списке Радимов поставил форварда ЦСКА Антона Заболотного.
«Кто порадовал?
3. Бикфалви. В концовке матча доиграл эпизод до конца, а ведь он после травмы и тренировался всего пару дней до игры. Вот как нужно выходить на замены, спартаковцы!
2. Лантратов. Если бы не его спасения, счёт был бы 1:7, а то и больше! Феноменальный матч!
1. Заболотный. Мужик сказал — мужик сделал! Обещал реабилитировался за кубковый промах в пустые ворота — завалил победный в следующем матче. Обожаю такие истории», — написал Владислав Радимов в своём телеграм-канале.
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