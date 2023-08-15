«Заба сказал — Заба сделал». В ЦСКА отреагировали на выполненное обещание Заболотного

Пресс-служба московского ЦСКА отреагировала на гол нападающего команды Антона Заболотного в ворота «Сочи» (2:1) в матче 4-го тура РПЛ, который позволил форварду реабилитироваться за упущенный момент во встрече с воронежским «Факелом» в рамках Фонбет Кубка России.

«Заба сказал — Заба сделал», — написано в официальном телеграм-канале ЦСКА.

Напомним, ранее московский ЦСКА на своей официальной странице в социальных сетях опубликовал видео из раздевалки команды после поражения от воронежского «Факела» в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России (0:2). В ролике нападающий армейцев Антон Заболотный принёс извинения за свой резонансный промах по пустым воротам воронежцев и пообещал исправиться.