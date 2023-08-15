Клотет: цель «Торпедо» — построить фундамент, выйти в РПЛ и надолго там задержаться

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет рассказал, какие цели стоят перед автозаводцами, и ответил на вопрос, почему он согласился на предложение московского клуба.

«Как получилось, что я оказался в России? Очень просто. Поговорил с президентом «Торпедо» Ярославом Савиным и председателем совета директоров Леонидом Юхневичем. Меня устроило их видение и приглашение с прицелом на будущее. Цель руководства — построить стабильный, надёжный проект. Это как инвестиция в будущее: ты проходишь тяжёлые времена для того, чтобы подняться наверх. Если пытаешься сократить время и получить что-то быстро, потом это может привести к проблемам.

Сейчас наша цель — построить фундамент и создать профессиональную структуру, чтобы выйти в РПЛ и надолго там задержаться. Быть стабильным и успешным клубом — не значит постоянно сорить деньгами на рынке. Это значит работать и развивать молодых игроков. В «Бирмингеме» и «Суонси», где я работал, была такая же задача. Мне важно быть уверенным в проекте клуба. Если бы я не был уверен в проекте «Торпедо», не ушёл бы ради него из «Брешии», — приводит слова Жозепа Клотета Sport24.