«Спартак» интересуется защитником «Хетафе» Омаром Альдерете

Московский «Спартак» заинтересован в 26-летнем парагвайском защитнике «Хетафе» Омаре Альдерете. Об этом сообщает журналистка COPE Гемма Сантос в своём «твиттере».
По сведениям источника, сумма отступных за Омара составляет € 16 млн. Помимо «Спартака», в футболисте заинтересована «Альмерия». Отмечается, что «Хетафе» работает над продажей парагвайца в это трансферное окно.
Омар Альдерете начинал свою профессиональную карьеру в парагвайском клубе «Серро Портеньо». 5 мая 2016 года он дебютировал в парагвайской Примере, выйдя в основном составе в домашней игре с «Либертадом». 31 июля 2016 года Альдерете забил свой первый гол в рамках внутреннего первенства, открыв счёт в гостевом матче с «Гуарани».
В прошлом сезоне парагвайский защитник провёл 25 матчей за «Хетафе» в рамках чемпионата Испании, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
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