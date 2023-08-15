«Спартак» интересуется защитником «Хетафе» Омаром Альдерете

Московский «Спартак» заинтересован в 26-летнем парагвайском защитнике «Хетафе» Омаре Альдерете. Об этом сообщает журналистка COPE Гемма Сантос в своём «твиттере».

По сведениям источника, сумма отступных за Омара составляет € 16 млн. Помимо «Спартака», в футболисте заинтересована «Альмерия». Отмечается, что «Хетафе» работает над продажей парагвайца в это трансферное окно.

Омар Альдерете начинал свою профессиональную карьеру в парагвайском клубе «Серро Портеньо». 5 мая 2016 года он дебютировал в парагвайской Примере, выйдя в основном составе в домашней игре с «Либертадом». 31 июля 2016 года Альдерете забил свой первый гол в рамках внутреннего первенства, открыв счёт в гостевом матче с «Гуарани».

В прошлом сезоне парагвайский защитник провёл 25 матчей за «Хетафе» в рамках чемпионата Испании, забил один гол и сделал одну результативную передачу.