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Экс-нападающий «Спартака» Ларссон забил третий самый быстрый гол в истории ЛЧ

Экс-нападающий «Спартака» Ларссон забил третий самый быстрый гол в истории ЛЧ
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Нападающий «Копенгагена» 26-летний Джордан Ларссон забил гол на 14-й секунде ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против пражской «Спарты» (3:3, по пенальти 4:2).

Это третий самый быстрый забитый мяч в истории турнира, сообщает The Scotsman. Первая игра закончилась со счётом 0:0. Датский клуб вышел в следующий раунд, где встретится с польским «Ракувом».

Рекорд Лиги чемпионов принадлежит нидерландцу Рою Макаю, который поставил его в сезоне-2006/2007, когда выступал за «Баварию». Он поразил ворота мадридского «Реала» через 10,12 секунды после начала ответного матча 1/8 финала.

Второе место занимает бразилец Жонас. Он забил гол в составе «Валенсии» в домашней игре группового этапа сезона-2011/2012 против «Байера» через 10,96 секунды после начала поединка.

Джордан Ларссон – сын известного шведского игрока Хенрика Ларссона. С 2019 по 2022 годы Джордан выступал за московский «Спартак».

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