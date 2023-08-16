Экс-нападающий «Спартака» Ларссон забил третий самый быстрый гол в истории ЛЧ

Нападающий «Копенгагена» 26-летний Джордан Ларссон забил гол на 14-й секунде ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против пражской «Спарты» (3:3, по пенальти 4:2).
Это третий самый быстрый забитый мяч в истории турнира, сообщает The Scotsman. Первая игра закончилась со счётом 0:0. Датский клуб вышел в следующий раунд, где встретится с польским «Ракувом».
Рекорд Лиги чемпионов принадлежит нидерландцу Рою Макаю, который поставил его в сезоне-2006/2007, когда выступал за «Баварию». Он поразил ворота мадридского «Реала» через 10,12 секунды после начала ответного матча 1/8 финала.
Второе место занимает бразилец Жонас. Он забил гол в составе «Валенсии» в домашней игре группового этапа сезона-2011/2012 против «Байера» через 10,96 секунды после начала поединка.
Джордан Ларссон – сын известного шведского игрока Хенрика Ларссона. С 2019 по 2022 годы Джордан выступал за московский «Спартак».
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