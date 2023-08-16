Переговоры о трансфере хавбека «Удинезе» Самарджича в «Интер» приостановлены

Переговоры о переходе полузащитника «Удинезе» Лазара Самарджича в «Интер» приостановлены, сделка вряд ли состоится. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, стороны решили приостановить диалог, несмотря на ранее достигнутое соглашение и пройденное футболистом медицинское обследование. Самарджич возвращается в «Удинезе», отмечает Романо.

Напомним, в начале августа стало известно, что 21-летний серб с немецкими корнями будет арендован «Интером» на один сезон за € 4 млн с обязательством выкупа за € 16 млн. В сезоне-2022/2023 на счету Самарджича 39 матчей за «Удинезе» во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами.

Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, согласно данным интернет-портала Transfermarkt, – € 14 млн.