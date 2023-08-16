Бернарду Силва дал устное согласие на продление контракта с «Ман Сити» до 2026 года

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва договорился о новом контракте с «горожанами», который будет рассчитан до лета 2026 года. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, в «Манчестер Сити» уверены, что 29-летний португальский футболист подпишет новое соглашение до конца следующей недели. Срок действующего контракта Силвы с «горожанами» истекает в конце июня 2025 года. Напомним, ранее сообщалось, что в услугах Бернарду заинтересована «Барселона». Отмечалось, что сине-гранатовые хотят взять хавбека в аренду с обязательством выкупа.

В сезоне-2022/2023 Силва сыграл 55 матчей за «Манчестер Сити», в которых забил семь голов и отдал шесть результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 80 млн.