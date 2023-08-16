Нападающий «Балтики» Гузина: хочется забить больше, чем Промес

Нападающий калининградской «Балтики» Гедеон Гузина рассказал о целях, которые поставил перед собой в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2023/2024.

«У меня всегда будут цели, тем более в Премьер-Лиге. Да, хотел бы забить побольше голов. Определённой цифры нет, но хочется больше, чем в ФНЛ. Какой игрок в чемпионате меня удивил? Мне нравится, как играет Промес. Хочется забить больше, чем он. Это будет очень тяжело, но всегда можно бороться», — приводит слова Гузины Sport24.

Напомним, в сезоне-2022/2023 нидерландский нападающий «Спартака» Квинси Промес забил 20 мячей и сделал семь результативных передач в рамках Российской Премьер-Лиги. В текущем сезоне 31-летний футболист успел отличиться два раза в четырёх матчах внутреннего первенства.