Глава КДК: журналист не воспринял слова Дзюбы как оскорбление, поэтому наказание условное

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объяснил, почему к Артёму Дзюбе было применено лишь условное наказание по итогам конфликта с журналистом. Напомним, после матча 4-го тура РПЛ, в котором «Локомотив» играл с «Крыльями Советов» (1:1), журналист задал Дзюбе вопрос, пытаясь получить от форварда реакцию на критику со стороны известного тренера Игоря Шалимова. Нападающий железнодорожников грубо ответил представителю СМИ, сопроводив свой ответ угрозами «засунуть телефон в одно место».

«Журналист Бородин не воспринял слова Дзюбы как оскорбление. Именно слова Бородина позволили нам применить условное наказание», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.