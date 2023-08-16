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Байдачный: разговоры про то, что под Семаком кресло закачалось — чушь. Странные у нас люди

Байдачный: разговоры про то, что под Семаком кресло закачалось — чушь. Странные у нас люди
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Бывший игрок московского «Динамо» и тренер разных команд РПЛ Анатолий Байдачный прокомментировал разговоры о том, что главному тренеру санкт-петербургского «Зенита» Сергею Семаку может грозить отставка, в связи с не самым удачным стартом чемпионата в исполнении сине-бело-голубых.

«Справится ли Сергей Семак? Даже не сомневаюсь в этом. Уверен! У нас странные люди. Сыграли два тура, и начались разговоры: под Семаком кресло закачалось… Чушь какую-то несут. Человек выиграл пять чемпионатов подряд — кресло под ним закачалось», — приводит слова Байдачного «РБ Спорт».

Напомним, санкт-петербургский «Зенит» в данный момент располагается на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе семь очков после четырёх стартовых туров чемпионата.

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