Кайседо взял в «Челси» номер Джанфранко Дзолы, который был закреплён за итальянцем 20 лет

Полузащитник «Челси» Мойсес Кайседо, недавно перешедший в лондонский клуб, взял себе 25-й игровой номер, который был закреплён на протяжении 20 лет за легендой «аристократов» — хавбеком Джанфранко Дзолой. Об этом сообщает пресс-служба «Челси».
Фото: chelseafc.com
Эквадорский полузащитник заявил, что получил благословение лично от Дзолы. Отмечается, что официально номер не выводили из обращения. Дзола — первый и на данный момент единственный итальянец, включенный в Зал славы английского футбола.
Фото: chelseafc.com
«Спасибо за сообщение с просьбой отдать тебе номер, Мойсес. Я надеюсь, что он принесёт тебе столько же радости, сколько принёс и мне в своё время. Удачи!» — приводит слова Дзолы пресс-служба лондонцев.
Напомним, Кайседо стал игроком «Челси» в понедельник, 14 августа. Игрок перешёл в стан синих из «Брайтона» за € 133,5 млн. Ранее сообщалось о возможном переходе в «Челси» ещё одного молодого полузащитника.
- 16 августа 2023
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