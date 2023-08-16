Трансфер Неймара вызвал небывалый ажиотаж в фан-шопах «Аль-Хиляля»

В клубных магазинах аравийского «Аль-Хиляля» возник небывалый ажиотаж с момента официального объявления о прибытии бразильского форвард Неймара, сообщает L'Equipe.

Как только клуб объявил о трансфере футболиста, представление которого запланировано на субботу, 19 августа, огромные толпы людей хлынули к фан-шопам «Аль-Хиляля». Почти все покупатели, заполнившие торговые залы, пришли за футболкой с фамилией Неймара.

«Я такое вижу впервые. Магазин был полон до самого закрытия, которое было около полуночи», — приводит слова одного из сотрудников фан-шопа французское издание. Он отказался назвать точное количество проданных футболок, но его коллега сообщил, что онлайн-продажи футболок с десятым номером на спине достигли 10 тыс. штук только за первые семь часов после официального оформления трансфера.

«Мой сын каждый день следил за новостями о переходе бразильца в социальных сетях. Нам не терпится увидеть его на поле, и мы надеемся, что он не получит травму», — сказал один из посетителей магазина. Другой покупатель, успевший взять сразу четыре футболки, добавил: «Это для всех моих детей. Они свели меня с ума прошлой ночью, когда увидели в соцсетях, что трансфер состоялся. Сегодня днём мне пришлось уйти с работы, чтобы успеть в магазин. Сам до сих пор не могу поверить, что он будет играть за нашу команду».

Некоторые болельщики проделали путь длиной в 300 км, чтобы успеть приобрести желанную вещь. Добавим, что стоимость футболки составила около € 63.